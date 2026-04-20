Petróleo vai a US$ 95, dólar e bolsa têm clima de feriadão: só olhando

Valorização do petróleo empurra para cima desempenho do real. Félix Zucco / Agencia RBS

Mesmo com incerteza sobre a segunda rodada de negociações de paz entre EUA e Irã no Paquistão – o cessar-fogo de duas semanas vale até esta quarta-feira (22), o mercado financeiro brasileiro operou perto da estabilidade nesta segunda-feira (20). Apesar de uma mínima oscilação para baixo de 0,18%, o dólar renovou a mínima em dois anos, a R$ 4,974. O principal índice da bolsa de valores (B3), o Ibovespa, avançou 0,2%, para 196,1 mil pontos.

Por um lado, o risco global mais acentuado ajudou a derrubar o desempenho de real e Ibovespa. Por outro, a valorização do petróleo empurrou para cima os ativos brasileiros. A cotação do barril do tipo brent, referência internacional, às 17h estava em US$ 95,02, resultado de alta de cerca de 5%.

O Brasil é exportador líquido de petróleo. Isso significa que, quando o preço dessa matéria-prima está nas alturas, o país recebe mais recursos estrangeiros, o que tende a valorizar a moeda local. Esse movimento dá apoio às ações da Petrobras na bolsa.

Como a B3 não vai funcionar nesta terça-feira (21) por conta do Dia de Tiradentes, operadores relataram menor número de negociações já nesta segunda-feira. Ou seja, o mercado está em clima de feriadão, o que ajudou a "parar" quase nas mesma marcas da semana passada.

*Colaborou João Pedro Cecchini