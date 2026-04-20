Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo vai a US$ 95, dólar e bolsa têm clima de feriadão: só olhando

Apesar de leve queda, moeda americana renovou a mínima em dois anos, a R$ 4,974

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