Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ameaças lá, medidas aqui
Análise

Petróleo sobe com Trump, dólar e bolsa seguem cautela global com guerra

Sem sinais de fim do conflito, atenção global é com próximos movimentos, e a interna passa por medidas do governo Lula para tentar reduzir o impacto da alta

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