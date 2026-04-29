Petróleo se aproxima de US$ 120 com consulta dos EUA sobre "meses" de bloqueio em Ormuz

Mercado especula sobre bloqueio naval de "meses" em Ormuz. SAHAR AL ATTAR / AFP

No cenário de guerra, nada é tão ruim que não possa piorar. Nesta quarta-feira (29), o petróleo chegou a ser cotado a US$ 119, depois que o mercado soube de uma consulta da Casa Branca a companhias petrolíferas sobre formas de suavizar o impacto caso o bloqueio americano a portos iranianos durasse "meses". A hipótese elevou as preocupações de que as barreiras ao fornecimento do Oriente Médio possam se prolongar. Perto das 15h, o barril do tipo brent estava cotado em US$ 119,30, resultado de disparada de 7,2% em relação ao fechamento anterior.

Desde 18 de março, o petróleo está acima de US$ 100, com exceção de cerca de 10 dias abaixo desse patamar quando foi anunciado um cessar-fogo.

— Se Trump estiver preparado para estender o bloqueio, as interrupções no fornecimento piorarão ainda mais e continuarão a pressionar os preços do petróleo para cima — disse Yang An, analista da Haitong Futures, à agência Reuters.

Embora os Estados Unidos sejam o maior produtor de petróleo do mundo, muito mais protegido da crise do que países da Ásia, já com problemas de abastecimento, não está imune à escassez global. Dados da Administração de Informação de Energia dos EUA mostraram que os estoques americanos de óleo bruto caíram mais de 6 milhões de barris na semana passada.