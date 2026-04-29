Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Disparada adicional
Análise

Petróleo se aproxima de US$ 120 com consulta dos EUA sobre "meses" de bloqueio em Ormuz

Cotação do tipo brent subiu 6,5% com hipótese de problema prolongado no fornecimento

Marta Sfredo

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