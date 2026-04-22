Petróleo passa de US$ 100 com ataques a navios e dúvida sobre cessar-fogo

Nova alta da cotação agrava escassez que óleo e gás que afeta Ásia e Europa. Alain JOCARD / AFP

O mercado reage nesta quarta-feira (22) à decisão dos EUA de prorrogar por tempo indeterminado o cessar-fogo com o Irã, anunciada na véspera. Como o tráfego pelo Estreito de Ormuz segue interrompido, tanto pelo bloqueio naval americano quanto por novos ataques do Irã a navios que tentavam se mover na região, nesta tarde a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, sobe cerca de 4%, para US$ 102,18.

A Guarda Revolucionária iraniana confirmou ter atacado e tomado dois navios de contêineres na costa do estreito. Foi a primeira vez que o Irã apreendeu embarcações desde o início da guerra. Um terceiro navio também sofreu danos por tiros sem origem definida, segundo a agência de monitoramento naval da Marinha britânica, UKMTO.

Apesar de Donald Trump ter postergado a trégua por tempo indefinido, os EUA mantiveram, a pedido do presidente, o bloqueio naval imposto a portos iranianos. Nesta quarta-feira, ao menos um petroleiro de bandeira filipina foi parado por forças americanas e forçado a voltar. Outro navio iraniano, no entanto, passou pelo bloqueio, conforme o site de monitoramento do transporte naval Tanker Trackers.

A segunda rodada de negociações entre EUA e Irã no Paquistão continua suspensa depois de autoridades iranianas não confirmarem participação. O vice-presidente americano, J.D. Vance, cancelou a viagem à Islamabad, capital do Paquistão, onde ocorreria a rodada de conversas.

E em vez de Trump entender que seu comportamento errático está devastando suas chances nas eleições de novembro e corrigir a rota, o Irã aderiu ao deboche de uma guerra que arrasta o planeta a uma crise. O país persa criou um vídeo com inteligência artificial (IA) em que manda o presidente americano "calar a boca" (shut up).

*Colaborou João Pedro Cecchini