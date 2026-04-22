Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo passa de US$ 100 com ataques a navios e dúvida sobre cessar-fogo

Irã tomou duas embarcações no Estreito de Ormuz no primeiro dia depois da extensão indefinida da trégua

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