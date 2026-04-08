Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Dependência do fóssil
Análise

Petróleo em US$ 90 ainda pressiona preços de maquiagem a roupas

Efeito-cascata que ameaça a inflação vai muito além dos combustíveis, passando por fertilizantes, embalagem e material de limpeza

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