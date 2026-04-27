Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Petróleo dispara para maior preço em 15 dias, dólar e bolsa recuam

Sem negociação de acordo, cerca de 13 milhões de barris deixam de ser exportados diariamente, pressionando preços e provocando desabastecimento

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