Petróleo dispara para maior preço em 15 dias, dólar e bolsa recuam

Mais dólares entram no Brasil com crise do petróleo. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Sem perspectiva de novas negociações entre Estados Unidos, Israel e Irã, o petróleo voltou a disparar nesta segunda-feira (27). Às 17h, subia 3%, para US$ 108,40 por barril, cotação mais alta em duas semanas. Com movimento que parece reforçar o que brasileiros custam a ver como uma correlação – barril sobe, câmbio cai –, o dólar baixou 0,31%, para R$ 4,982. Durante o dia, teve mínima de R$ 4,964. A bolsa também recuou 0,61% e perdeu o nível de 190 mil pontos.

Mesmo com um cessar-fogo ao menos teórico, a guerra parou em um ponto que, se não destrói vidas, corrói a economia do planeta.

— O impasse diplomático significa que, todos os dias, entre 10 e 13 milhões de barris de petróleo deixam de chegar ao mercado internacional, agravando um aperto que já compromete o equilíbrio. Portanto, só há uma direção possível para os preços do petróleo — disse à agência Reuters Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

No Brasil, a guerra frustrou a expectativa de uma queda de juro significativa, porque apesar da visão externa de que o país é menos afetado do que a média, a projeção de inflação já subiu. Em pouco mais de 24 horas, já cruzaram o Estreito de Ormuz sete navios, em sua maioria graneleiros. Antes da guerra, a passagem diária era de 140 embarcações.

*Colaborou João Pedro Cecchini