Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Contagem regressiva
Análise

Petróleo dispara e volta a US$ 100 com nova ameaça: Trump vai recuar outra vez? 

A cotação do barril subiu para US$ 102, alta de 7,3%, após anúncio do bloqueio ao Estreito de Ormuz pelos EUA

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