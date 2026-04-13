Petróleo dispara e volta a US$ 100 com nova ameaça: Trump vai recuar outra vez? 

Se antes o tráfego por Ormuz era raro, pode passar a não existir. AFP / AFP

O mundo e o mercado estão em contagem regressiva para um bloqueio ao Estreito de Ormuz, conforme anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois de cair para abaixo de US$ 100 com o anúncio de cessar-fogo, na noite de terça-feira (7), o petróleo teve nova disparada na noite de domingo (12), assim que abriu a bolsa que negocia contratos de entrega futura da matéria-prima. Na manhã desta segunda-feira (13), é cotado a US$ 102, com alta de 7,3%.

Depois do fracasso das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, Trump, surpreendeu ao anunciar que, agora, é ele quem quer fechar o Estreito de Ormuz. O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) anunciou que começará a implementar o bloqueio a partir das 11 horas (de Brasília, 10 horas em Washington).

Como a coluna relatou, a medida está relacionada a um consenso que, até então, os EUA não reconheciam: o Irã está ganhando dinheiro com o fechamento da passagem para a maioria das embarcações, sob ameaça de ataques. Os navios do próprio país, porém, passam sem nenhum problema. Com o preço do barril em alta exatamente por causa do fechamento, o Irã está ganhando mais dinheiro do que recebia antes dos ataques.

Trump agora quer bloquear o estreito para barrar uma das formas usadas pelo Irã para financiar sua reação aos ataques de EUA e Israel – há análises de que estaria usando armas russas. Além do ganho extra com preço e venda maior do que a de antes da guerra, o Irã está impondo aos poucos navios que atravessam um pedágio estimado em US$ 2 milhões cada um.

Embora o petróleo já tenha subido com a ameaça, pode escalar novos patamares se, desta vez, Trump transformar a nova bravata em medida efetiva. Começaram a ser especulados patamares entre US$ 120 e US$ 150 se o presidente dos EUA não voltar a carimbar o certificado do Taco trade, aquele acrônimo usado para expressar que "Trump sempre se acovarda".