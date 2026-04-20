Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Acima de US$ 90
Análise

Petróleo dispara com Estreito de Ormuz fechado e tensão sobre cessar-fogo

Preço do barril está em US$ 94,58, com passagem sob ameaça, grande volume de óleo e gás retido no Golfo Pérsico e risco para economias de Ásia e Europa

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS