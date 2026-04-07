Petróleo despenca com cessar-fogo de duas semanas anunciado por Trump

Trump carimbou o passaporte do Taco trade. KENT NISHIMURA / AFP

Faltava uma hora e vinte minutos para terminar o prazo literalmente fatal para a civilização persa quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recuou outra vez. Anunciou, também de novo em sua rede Social Truth, que haverá um cessar-fogo bilateral de duas semanas entre EUA e Irã. O preço do petróleo reagiu imediatamente: passou a despencar e, por volta das 20h, estava em US$ 103,42, depois de ter atingido US$ 111,44 ao longo do dia.

Como a mensagem (leia a íntegra abaixo) menciona especificamente um "cessar-fogo bilateral", deixou uma dúvida entre os analistas: e Israel? O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou o acordo negociado pelo Paquistão em comunicado distribuído pela Agência de Notícias Mehr. Com a civilização persa em risco, o país ameaçado já começava a aderir à barbárie: havia convocado civis para servir de escudos humanos a instalações de infraestrutura iranianas. E as pessoas atenderam.

A deselegante mas sincera expressão Taco (de "Trump always chickens out", ou "Trump sempre se acovarda") aplicou mais um carimbo no passaporte bélico e de negócios do presidente americano. O "líder" vai dizer que blefou para obter resultados, mas o resultado desse novo e grande recuo é que há um pesado deságio sobre o valor da palavra do atual ocupante da Casa Branca. Não tem mais o seu valor de face. Até porque, para a percepção quase global, o vitorioso dessa guerra é... o Irã.





A íntegra da nova mensagem de Trump

"Com base nas conversas com o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã esta noite, e desde que a República Islâmica do Irã concordasse com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de duas semanas. Este será um CESSAR-FOGO bilateral! A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um Acordo definitivo sobre a PAZ a longo prazo com o Irã e a PAZ no Oriente Médio. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para a negociação. Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e consolidado. Em nome dos Estados Unidos da América, como Presidente, e também representando os países do Oriente Médio, é uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução. Agradeço a sua atenção a este assunto!"

Leia mais na coluna de Marta Sfredo