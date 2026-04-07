Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sempre amarela
Análise

Petróleo despenca com cessar-fogo de duas semanas anunciado por Trump

Anúncio fez a cotação cair da máxima de US$ 111,44 no dia para US$ 103,42 depois de novo recuo

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