Petróleo despenca 10% com anúncio de abertura do Estreito de Ormuz

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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