Petróleo despenca 10% com anúncio de abertura do Estreito de Ormuz

Cotação vinha estável, oscilou e, depois, despencou. Intercontinental Exchange / Reprodução

Foi um mergulho: o preço do petróleo seguia na faixa de US$ 98 em que estava desde o final da tarde da véspera, desceu até a de US$ 95 e tombou para abaixo de US$ 90 (veja o gráfico acima). Despencou 10% até a metade da manhã desta sexta-feira (17). O motivo foi o anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz. Desta vez feito pelo Irã, não pelos Estados Unidos, convenceu o mercado de que, desta vez, a passagem de fato está liberada. Segundo o comunicado, a medida vale até a próxima quarta-feira (22), quando termina o negociado período de cessar-fogo.

Como mostra acima o mapa do site Vessel Finder, que faz rastreamento ao vivo de navios pelo mundo, o tráfego parece já ter aumentado. Caso a medida se confirme e sobreviva para além da próxima terça-feira (21), será a maior inflexão desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, ao menos em impacto econômico.

Como houve danos severos à infraestrutura petrolífera do Oriente Médio, os preços não devem voltar tão cedo à faixa de US$ 60 em que estavam antes das ameaças de Donald Trump, mas a queda para abaixo de US$ 90 dá um enorme alívio ao cenário dramático que vinha se formando diante do prolongamento da guerra e do fechamento de Ormuz.

Passa por Ormuz cerca de 20% do tráfego global de petróleo. A dificuldade de abastecimento já estava provocando cancelamento de voos na Europa, além do aumento da inflação em vários países, inclusive no Brasil. A A KLM, do grupo Air France, desistiu de fazer 160 voos em maio – 1% do total – e atribuiu a decisão à alta no preço do querosene de aviação. Conforme o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, a Europa tem apenas seis semanas de estoques de combustível de aviação antes de adotar algum tipo de restrição.

Há 10 dias, quando foi anunciado o cessar-fogo entre EUA e Irã, o petróleo havia descido do patamar de US$ 110, mas se manteve perto de US$ 100 exatamente porque não havia segurança sobre a reabertura do estreito, anunciada na época por Trump.

Os preços de referência internacional são os do petróleo tipo brent, definidos em uma bolsa de Londres chamada International Exchange (ICE). São negociados contratos para entrega futura de petróleo com movimentação concentrada, na maior parte do período, no segundo mês à frente (junho, no caso de abril). Como todas as bolsas, também é afetada por especulação de mercado. As cotações do petróleo tipo West Texas intermediate (WTI) são válidas para o mercado norte-americano e definidas na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Nymex). Isso significa que, no Brasil, a referência é o brent.

Esta nota está em atualização.