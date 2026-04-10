Petrobras vai antecipar fornecimento de gasolina pela Refap em abril 

Em Canoas, a Refap processa 35 milhões de litros de petróleo ao dia. Petrobras / Divulgação

A Petrobras vai antecipar, até sábado (11), a cota de gasolina fornecida pela Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) em abril. O objetivo é aumentar a disponibilidade do combustível para os distribuidores. Conforme a estatal, a medida é uma resposta pontual aos impactos locais no abastecimento, conforme sinalizado pelas distribuidoras que são atendidas por outros agentes de mercado.

A previsão é que seja antecipado até 30% do volume diário de gasolina. A medida não significa aumento de volume no mês. É apenas uma antecipação, com objetivo de dar maior flexibilidade aos clientes diante da tensão sobre o fornecimento.

A Refap, instalada em Canoas, tem capacidade de processamento de 35 milhões de litros de petróleo por dia e atende principalmente ao mercado regional, com foco na maximização da produção de óleo diesel.

Em parceria com o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Petrobras afirma estar "atuando de forma proativa", adotando iniciativas que permitam suavizar os efeitos da crise provocada pela guerra no Irã.