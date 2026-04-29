Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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"Para o RS, as oportunidades são significativas", diz embaixadora da União Europeia no Brasil

Marian Schuegraf destaca que 13% das exportações gaúchas vão para o bloco europeu, com possíveis ganhos em autopeças e componentes, máquinas e equipamentos, produtos químicos e plásticos, além de alimentos processados

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