Panini terá quiosques com figurinhas da Copa do Mundo na Região Metropolitana

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.
Sete quiosques serão instalados pela Panini na Região Metropolitana para vender o álbum e as figurinhas da Copa do Mundo de 2026. As lojas serão montadas em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí (veja endereços abaixo), com operação a partir de 1º de maio. Nos locais, também haverá espaço para trocas de cromos.
A editora italiana, responsável pela publicação do álbum e das figurinhas, pretende operar cerca de 200 pontos do tipo no país, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, segundo Leandro Ayres Barbosa, responsável pela gestão das Panini Points e da distribuição da empresa no Rio Grande do Sul.
As Panini Points são lojas especializadas em colecionáveis diversos e publicações relacionadas a histórias em quadrinhos de super-heróis e mangás. A empresa tem três unidades do estilo no Rio Grande do Sul, primeiro Estado a receber uma unidade da companhia no país, em 2023.
Na Copa do Mundo de 2022, a Panini também tinha quiosques na região metropolitana de Porto Alegre, à época uma iniciativa ainda inédita no Brasil. Ayres Barbosa avalia que a escolha da editora por começar projetos nacionais no Rio Grande do Sul tem ligação com a forte relação do gaúcho com os segmentos em que a empresa opera:
— O Estado tem um cenário tradicional no meio do futebol, dois times que rivalizam muito. Acaba sendo um gancho para a Copa do Mundo, porque é um povo que fala muito de futebol e é apaixonado pelo seu time.
O álbum da Copa de Mundo de 2026 terá cerca de 980 figurinhas e vai custar R$ 24,90 na versão comum. Cada pacote será ofertado por R$ 7, com sete cromos. A pré-venda do álbum começou na última quarta-feira (1º). A coleção contemplará as 48 seleções classificadas para a competição que será realizada entre junho e julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Os pontos
- BarraShoppingSul, em Porto Alegre
- Pontal Shopping, em Porto Alegre
- Bourbon Teresópolis, em Porto Alegre
- Zaffari Hípica, em Porto Alegre
- Bourbon Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo
- ParkShopping Canoas, em Canoas
- Gravataí Shopping, em Gravataí
*Colaborou João Pedro Cecchini