Panini terá quiosques com figurinhas da Copa do Mundo na Região Metropolitana

Início das operações está marcado para 1º de maio. Grafeite Arquitetura / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Sete quiosques serão instalados pela Panini na Região Metropolitana para vender o álbum e as figurinhas da Copa do Mundo de 2026. As lojas serão montadas em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí (veja endereços abaixo), com operação a partir de 1º de maio. Nos locais, também haverá espaço para trocas de cromos.

A editora italiana, responsável pela publicação do álbum e das figurinhas, pretende operar cerca de 200 pontos do tipo no país, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, segundo Leandro Ayres Barbosa, responsável pela gestão das Panini Points e da distribuição da empresa no Rio Grande do Sul.

As Panini Points são lojas especializadas em colecionáveis diversos e publicações relacionadas a histórias em quadrinhos de super-heróis e mangás. A empresa tem três unidades do estilo no Rio Grande do Sul, primeiro Estado a receber uma unidade da companhia no país, em 2023.

Na Copa do Mundo de 2022, a Panini também tinha quiosques na região metropolitana de Porto Alegre, à época uma iniciativa ainda inédita no Brasil. Ayres Barbosa avalia que a escolha da editora por começar projetos nacionais no Rio Grande do Sul tem ligação com a forte relação do gaúcho com os segmentos em que a empresa opera:

— O Estado tem um cenário tradicional no meio do futebol, dois times que rivalizam muito. Acaba sendo um gancho para a Copa do Mundo, porque é um povo que fala muito de futebol e é apaixonado pelo seu time.

O álbum da Copa de Mundo de 2026 terá cerca de 980 figurinhas e vai custar R$ 24,90 na versão comum. Cada pacote será ofertado por R$ 7, com sete cromos. A pré-venda do álbum começou na última quarta-feira (1º). A coleção contemplará as 48 seleções classificadas para a competição que será realizada entre junho e julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os pontos

BarraShoppingSul, em Porto Alegre

Pontal Shopping, em Porto Alegre

Bourbon Teresópolis, em Porto Alegre

Zaffari Hípica, em Porto Alegre

Bourbon Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo

ParkShopping Canoas, em Canoas

Gravataí Shopping, em Gravataí

*Colaborou João Pedro Cecchini