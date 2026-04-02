Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Desafios à ajuda
Análise

Há riscos nas medidas de alívio ao endividamento das famílias

Se FGO for usado, poderá sofrer com inadimplência e perder capacidade de apoiar crédito a empresas. Reforçar ideia de que ter dívida é bom negócio é outra ameaça 

Marta Sfredo

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