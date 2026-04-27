Organização traz ao RS formação de líderes originada em Harvard

Projeto será lançado nesta quarta-feira no teatro do Ciee-RS Banrisul Ciee-RS / Divulgação

Uma parceria entre a CMI Interser Brasil, organização originada no Harvard Negotiation Project, e o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Estado (Ciee-RS) vai trazer ao Rio Grande do Sul a iniciativa Novos Líderes para um Novo Mundo. O projeto será apresentado na quarta-feira (29), com foco em aplicar no longo prazo programa com metodologia internacional de negociação para qualificar lideranças e tomada de decisão em cenários complexos.

Um evento para convidados com representantes da administração pública e do setor empresarial vai marcar o lançamento. Entre os participantes confirmados está o ministro dos Transportes, George Santoro.

De chegada ao Rio Grande do Sul, a CMI Interser atua há cerca de 40 anos e passa por processo de expansão no Brasil. Sua abordagem combina teoria e prática, por meio de programas, formações e experiências imersivas, incluindo iniciativas internacionais realizadas em Harvard.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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