Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Parceria internacional
Notícia

Organização traz ao RS formação de líderes originada em Harvard

Projeto será apresentado na quarta-feira, com foco em aplicar no longo prazo programa com metodologia de negociação

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