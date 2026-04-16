Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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O que vê quem prevê que dólar pode chegar a R$ 4,70

Moeda americana fraca no mundo se deprecia mais aqui com investidores que buscam diferença de juro e ainda mais entrada de divisas com alta do petróleo

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