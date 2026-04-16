O que vê quem prevê que dólar pode chegar a R$ 4,70

Cotação não ficava abaixo de R$ 5 por mais de dois anos. ImageFlow / stock.adobe.com

O fato de o dólar ter ficado abaixo de R$ 5 por três dias – desde segunda-feira (13) – vem alimentando projeções sobre seu futuro imediato. No final da manhã desta quinta-feira (16), a cotação teve leve oscilação para cima (0,16%), mas foi suficiente para voltar ao patamar de R$ 5. Mas assim como há apostas de manutenção desse patamar, outros veem possibilidade de que caia mais antes de voltar a subir.

O economista André Perfeito, da Garantia Investimentos, está no segundo grupo. Baseado em análise gráfica (que mapeia os movimentos anteriores para projetar os futuros), diz que o piso hoje para o dólar é de R$ 4,70. Mas avisa, também, que o ano será dominado por forte volatilidade (sobe e desce).

— Aposto que há mais motivos para queda que para alta do dólar — afirma.





Segundo Perfeito, uma reação forte da moeda americana exigiria uma completa mudança no comportamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump:

— O único motivo a alta do dólar seria Trump deixar de ser tão caótico, coisa que sabemos que não fará.

Com o real tendo a sexta maior valorização do ano, Perfeito aponta as razões pelas quais projeta o dólar a R$ 4,70.

Motivos para um real forte

1. Antes do real forte, veio o dólar fraco. O pesado déficit público dos EUA é uma barreira para a valorização da moeda americana e vem sendo aprofundado por gastos militares com a guerra do Irã. Para o país, não é um mau negócio, porque seu produtos ficam mais baratos no Exterior.

2. O diferencial de juros deve continuar elevado com o freio no ciclo de baixa do juro imposto pela guerra do Irã. Com a taxa básica americana em 3,5% a 3,75% e de 14,75% no Brasil, investidores tomam crédito com juro baixo e aplicam onde é mais alto. Ganham mesmo se o ativo escolhido não se valorizar muito.

3. O saldo comercial brasileiro está reforçado pela alta do petróleo, porque o Brasil tem superávit na balança de petróleo e derivados. Mesmo que a guerra termine nos próximos dias, o o preço do barril não deve voltar ao patamar de US$ 60 anterior à guerra, e a conta dos estragos cresce, projetando barris mais caros por mais tempo.