Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Depois da CPI
Análise

O que se especula sobre delação de R$ 40 bilhões de Vorcaro

Quantia oferecida seria paga em 10 anos, o que causa preocupação com eventuais futuras revisões do caso

Marta Sfredo

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