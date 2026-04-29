Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Derrota histórica, motivo errado
Análise

O peso do escândalo Master na rejeição de indicado para o STF

Presidente do Senado queria vingança contra operação da PF sobre possíveis irregularidades no Regime Próprio de Previdência Social do Amapá, com comando indicado por Alcolumbre

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