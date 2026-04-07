Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sob tensão
Análise

O dia em que o mercado encarou risco de morte de uma civilização

Durante o dia, o petróleo se manteve acima de US$ 110 e bolsas globais registraram leves quedas após ameaças.

Marta Sfredo

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