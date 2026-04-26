"O crédito está fazendo muito mal à sociedade brasileira", diz pesquisadora de bancos 

Maria Paula vê "base hipócrita" na educação financeira, por exigir que o indivíduo supra o papel do agente regulador. Jonathan Wilkins / Divulgação

Professora de Direito Econômico e Direito Internacional Privado da Universidade de São Paulo, Maria Paula Bertran também é fundadora do Acredito Think Tank, grupo de pesquisa e extensão sobre crédito sustentável da Universidade de São Paulo (USP). Coordenou levantamento sobre as relações entre os bancos e seus clientes que vão pagar na Justiça. O estudo chamado Índice de Litigância do Sistema Financeiro Nacional ficou pronto pouco antes de o governo federal anunciar um programa de alívio para endividados no Brasil. Depois de examinar os dados, Maria Paula avalia que há equívocos nesse plano que vão muito além do formato. E faz um alerta:

— O crédito está fazendo muito mal para a sociedade brasileira.

Como vê o novo projeto de alívio ao endividamento?

O segundo Desenrola se omite em relação ao empréstimo predatório. Parte do princípio de que todos os contratos foram estabelecidos de forma lícita e se prepara para remunerar bancos que lesaram a população. Então, uma das medidas seria, primeiro, interromper a cadeia de práticas muito específicas, mas muito disseminadas, entre as quais o cartão de crédito consignado, o grande volume de correspondentes bancários, a formalização de empréstimos não solicitados. E só depois de sanar essa chaga, imaginar um sistema de alívio ao setor.

Está contagiado pela urgência eleitoral?

É um socorro circunstancial que não estuda problemas estruturais de produtos financeiros específicos. O primeiro Desenrola é o parâmetro do que podemos esperar, e teve um conjunto de opacidades. Ninguém sabe quanto cada banco recebeu, por quais dívidas. Se em determinado momento os bancos quiseram emprestar demais, por que a consequência desse empréstimo sem garantias não pode ser a passagem do tempo? Por que o governo precisa intervir a favor dos credores que não têm perspectiva de receber? A minha hipótese é de que seja para reforçar um paradigma de que os devedores precisam de alívio. E se não chegar, o que vai acontecer é um calote social generalizado.

O Desenrola parece surgir do risco político de o presidente não ser reeleito ou ter baixa popularidade no ano de eleição.

Qual a responsabilidade dos bancos no endividamento?

Cada instituição financeira não foi preparada para fazer a análise individual do perfil do devedor para quem estava emprestando? Por que é preciso acionar um sistema de socorro coletivo se as principais dívidas são com cartão de crédito? Tudo para o aumento da popularidade no ano eleitoral. Existe algum banco na iminência de quebrar caso o Desenrola não seja formalizado, como aconteceu Estados Unidos em 2008? O alívio está acontecendo por um risco sistêmico do sistema financeiro? Não vejo assim. O Desenrola parece surgir do risco político de o presidente não ser reeleito ou ter baixa popularidade no ano de eleição.

Se houve o Desenrola e logo depois um novo programa, qual é o futuro?

Vamos fazer um terceiro, depois um quarto. Talvez se formalize para indivíduos a dinâmica que já existe para empresas em relação a dívidas tributárias. Esse plano apena a população que não toma empréstimo, porque terá consequências. Sou muito crítica da expressão 'educação financeira' porque aloca nos indivíduos mais frágeis a responsabilidade de negar produtos financeiros que não são regulados, diante da insistência de instituições com dados e estatísticas que os indivíduos não têm.

O que deveria acontecer é a proibição de produtos financeiros abusivos e que o banco arcasse com o risco de escolher o devedor errado.

Qual seria a alternativa?

O que deveria acontecer é a proibição de produtos financeiros abusivos e que o banco arcasse com o risco de escolher o devedor errado. Em vez disso, propaga-se o discurso de que o indivíduo é que precisa de educação financeira. O Desenrola deseduca financeiramente. Porque se o alívio acontecer mais uma vez, para continuar o processo de endividamento, o que está sendo instituído em termos lógicos na economia de pequeno crédito a pessoas físicas no Brasil? Tem uma epígrafe de que eu gosto muito que é 'antes eu era pobre, agora sou pobre e endividado'. Essa é a história do Brasil. O Desenrola quer autorizar que a família exausta de dívidas diminua o padrão de vida para recuperá-lo em algum tempo. Até agora, o governo federal não sinalizou mudanças estruturais.

Que mudanças poderiam ser essas?

Em outros países, há limite de capacidade de endividamento de acordo com a renda. Aqui, não. Foi construída uma lógica perversa de que crédito é quase um direito subjetivo e que o Estado deve promovê-lo a qualquer custo. É errado achar que o crédito é sempre bom. O que as pesquisas mais recentes mostram é que o aumento do endividamento das famílias antecede crises macroeconômicas. Chega à incapacidade coletiva de manter o padrão de consumo. Dois economistas americanos são autores da explicação hegemônica para a crise do subprime nos EUA em 2008, a crise global de 1929, a recessão do Japão nos anos 1980, a crise imobiliária da Espanha, Portugal e Grécia e a recessão brasileira 2014-2016. Nos EUA, às vésperas de 2008, não houve atentado, grande guerra, evento climático extremo. A única característica foi o aumento marcante do endividamento das famílias. Em algum momento, sem poder mais se endividar, deixam de consumir, gerando carros nos pátios, produtos nas prateleiras, abandono de planos de saúde. Estamos chegando a esse momento. Chega de crédito. O crédito está fazendo muito mal para a sociedade brasileira.

Não sou contra a educação financeira, só contra esse o argumento como solução para o endividamento dos brasileiros.

Se o remédio não é educação financeira, é maior regulação?

Não sou contra a educação financeira, só contra esse o argumento como solução para o endividamento dos brasileiros. Nas escolas, é apresentada com ideia de cálculo de juros compostos, a noção de progressão das dívidas, a concepção de que você se torna responsável por aquilo que contrata. Mas a prática é muito mais perniciosa do que as lições ingênuas dadas para a nova geração. Deveria passar pela expectativa de que as letras miúdas não são claras, de que as pessoas que atuam em nome dos agentes financeiros são remuneradas por percentuais que podem fazer com que mintam sobre as características dos produtos financeiros que vendem. E que existe uma arquitetura nos aplicativos feita para que as piores oportunidades de endividamento sejam formalizadas.

As "piores" são as mais caras?

Podem ser as mais caras ou as de amortização mais difícil ou aquelas que exigem uma reação de impulso. Por exemplo, Pix parcelado. Nunca deveria ter sido aprovado. É da natureza da inovação do Pix se transformar em método de transferência instantâneo, sem custo e moderno. Sua instantaneidade é incompatível com empréstimo. As próprias regras de boas práticas do Banco Central recomendam que a pessoa não faça empréstimo sem consultar outras modalidades e oportunidades de crédito, sem identificar a real necessidade do empréstimo, com o direito de devolução no prazo de sete dias regulamentado.

É muito lucrativo andar errado no Brasil, porque as chances de sanções são mínimas.

Quais foram os principais resultados da pesquisa sobre litigância dos bancos?

Usamos dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), do setor financeiro e buscamos os números dos casos em que os bancos são réus. Mas em vez de lidar com números absolutos, que obviamente indicariam os grandes bancos, dividimos o número de ações na Justiça contra os bancos pelo número de clientes. Descobrimos que os maiores réus são três bancos especializados em crédito consignado, que são Daycoval, Agibank e BMG. Os brasileiros entram em contratos iníquos para ir à farmácia, ao supermercado, por um tropeço numa casca de banana jogada por um correspondente bancário. Essa negligência é comparável à que hoje se revela ter sido construída o escândalo do Master. A dinâmica jurídica e de produtos financeiros que estavam à disposição do Master estão à disposição de bancos voltados à baixa renda. É muito lucrativo andar errado no Brasil, porque as chances de sanções são mínimas.

Dada a circunstância de que virá um novo alívio por motivos eleitorais, haveria saída mais racional para tratar desse problema?

Sim. Faz o Desenrola e proíbe as pessoas de pegarem novos créditos. É preciso proibir determinados produtos financeiros e construir a educação financeira fora da base hipócrita de que o indivíduo precisa ser capaz de suprir o papel do agente regulador. Diminuir o limite de endividamento do consignado. Todo o esforço de transferência de renda do Estado está sendo capturado pelo pior do sistema financeiro. Esse crédito não vai para compra de imóveis ou educação, vai para um comprometimento eterno. O endividamento virou uma porta de entrada para que a família nunca mais viva com a renda que tem, porque os empréstimos se renovam na lógica do 'troca com troco'. Antigamente, havia uma proteção institucional de ter de ir ao banco. Agora, o crédito fácil encontra o devedor em momento de absoluta vulnerabilidade comportamental, no clique do celular, no Pix parcelado de uma refeição no sábado à noite. O critério de autonomia de vontade passa a ser irreal se o crédito é oferecido no momento de fragilidade que o big data estabelece.

Como é possível equilibrar as inovações no sistema financeiro com dívidas saudáveis?

As inovações são louváveis, mas é necessário mudar o paradigma. Precisamos ter o pressuposto de que crédito nem sempre é bom e de que é muito perigoso.

*Colaborou João Pedro Cecchini