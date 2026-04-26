Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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"O crédito está fazendo muito mal à sociedade brasileira", diz pesquisadora de bancos 

Maria Paula Bertran, da IEA/USP, sustenta que o socorro nos planos do governo não considera problemas estruturais de produtos financeiros específicos

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