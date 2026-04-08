Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Clima corporativo
Notícia

Nas empresas, eleições e crise institucional causam mais medo do que Trump

Proporção de líderes empresariais que esperam ano melhor caiu de 80% em 2025 para 58% em 2026

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS