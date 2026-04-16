Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Clube no segmento econômico
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Mudou: agora é Minha Casa, Minha Vida, minha piscina, minha praia particular...

Construtora especializada no programa habitacional aposta em condomínios-clube no segmento econômico no RS

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