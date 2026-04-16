Mudou: agora é Minha Casa, Minha Vida, minha piscina, minha praia particular...

Projeto Blue Lake está em lançamento no bairro Passo do Vigário, em Viamão. LYX Construtora / Divulgação

Construções do tipo condomínio-clube, com piscina, academia e quadra poliesportiva, já foram restritas ao alto padrão, mas não são mais. Com cinco obras em andamento no RS, a construtora paranaense LYX aposta em edificações do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMC) com áreas de lazer.

O projeto Blue Lake, lançado no bairro Passo do Vigário, em Viamão, é do segmento econômico, mas tem até praia artificial, quadra de beach tennis e cinemateca, atrações consideradas características de empreendimentos luxuosos. O condomínio prevê 1.220 unidades.

— A incorporação de estruturas completas de lazer em projetos do MCMV sinaliza uma mudança estrutural no setor. O modelo de condomínio-clube está deixando de ser diferencial e se consolidando como novo padrão competitivo, inclusive no segmento econômico — diz o vice-presidente comercial da LYX, Paulo Antônio Kucher.

Com faturamento de R$ 658 milhões em 2025 e presente no RS desde 2023, a construtora pretende lançar cerca de 5 mil apartamentos no Estado até o fim deste ano. Dos cinco condomínios-clube que a empresa está construindo na região, quatro ficam na zona sul de Porto Alegre e somam 1.340 unidades. O outro está localizado em Cachoeirinha, enquanto o de Viamão ainda está em processo de lançamento.

*Colaborou João Pedro Cecchini