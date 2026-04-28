Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Mesmo com petróleo a US$ 110, dólar segue abaixo de R$ 5 e bolsa cai 

Tensão com fechamento do Estreito de Ormuz superou alívio com anúncio da saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep

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