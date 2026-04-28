Mesmo com petróleo a US$ 110, dólar segue abaixo de R$ 5 e bolsa cai 

Dubai, um dos mais conhecidos dos sete Emirados Árabes Unidos, foi alvo de ataques do Irã durante a guerra. GIUSEPPE CACACE / AFP

A manutenção do impasse entre Estados Unidos, Israel e Irã fez o petróleo subir ainda mais e chegar, às 17h desta terça-feira (28), a US$ 111,12. Durante o dia, o dólar chegou a superar a cotação de R$ 5, mas no fechamento ficou em R$ 4,982, resultado de quase invisível oscilação para baixo de 0,01%. A bolsa perdeu mais 0,51%, em 188,6 mil pontos.

A alta significativa do barril do tipo brent, referência global, só não foi maior porque houve pequeno alívio com o anúncio da saída dos Emirados Árabes Unidos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Mais cedo, a cotação havia chegado a US$ 112,6.

Fora do cartel, os Emirados Árabes não serão obrigados a seguir decisões sobre contenção de produção, por isso o mercado vê como uma relativa descompressão da oferta. O país é o oitavo maior produtor da matéria-prima no mundo, logo atrás do Brasil (veja no gráfico abaixo, com dados da Agência de Informações de Energia dos Estados Unidos).









A estimativa é de que a saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep possa adicionar de 1 milhão a 1,5 milhão de barris por dia à sua produção.

— Em tempos normais, essa notícia teria provocado queda significativa nos preços. Mas com o Estreito de Ormuz efetivamente fechado, não há para onde essa oferta ir, então é provável que vejamos os preços do petróleo continuarem sua lenta trajetória de alta — disse John Kilduff, sócio da Again Capital, à agência Reuters.

*Colaborou João Pedro Cecchini