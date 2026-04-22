Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Mesmo com petróleo a US$ 101, dólar fica estável; bolsa tem queda firme  

Incerteza sobre a guerra e redução acima da esperada de estoques estratégicos de derivados nos EUA pressionaram preço do barril

Marta Sfredo

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