Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Mercado dobra a aposta no fim da guerra, agora à espera de fala de Trump

Dólar cai ao menor nível em um mês, bolsa sobe e petróleo fica perto de US$ 100

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