Mercado dobra a aposta no fim da guerra, agora à espera de fala de Trump

Moeda americana fechou no patamar desde que os EUA e Israel atacaram o Irã. Tadeu Vilani / Agencia RBS

À espera do pronunciamento de Donald Trump sobre a guerra no Oriente Médio às 22h (horário de Brasília), o mercado financeiro nacional fechou nesta quarta-feira (1º) dobrando a aposta no fim do conflito. O dólar caiu 0,43%, para R$ 5,157, menor patamar desde que os EUA e Israel atacaram o Irã. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, variou 0,26% para cima, a 187,9 mil pontos.

Depois de atingir a maior alta mensal da história, de 64%, o preço do petróleo do tipo brent, referência internacional, começou abril em direção oposta. A cotação registrou queda e chegou a US$ 100,82 às 17h. Ainda assim, segue cerca de 45% acima do patamar pré-guerra.

Como se trata de Trump, o pronunciamento pode ser sobre tudo. Ou nada. A expectativa dominante é de que reforce o já sinalizado, de fim do conflito em duas ou três semanas.

Mas também há temor de que anuncie a saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Impensável? Havia essa categoria, antes desse segundo mandato. Em carta ao povo americano, o presidente da República Islâmica, Masoud Pezeshkian, disse não ser inimigo dos EUA.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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