Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

"Mercado de crédito deve ser saudável para não deixar gente no prejuízo", diz líder de sistema bancário

Diretora-presidente da Associação Open Finance, cujo objetivo é aumentar a competição no sistema financeiro, Ana Carla Abrão diz que é “difícil imaginar o cenário que virá se o juro não cair”

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS