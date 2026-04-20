Mercado capitula a efeito da guerra e projeta juro maior no final do ano

Há pouco mais de um mês, a projeção do mercado estava em juro de 12% no final do ano. Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Empresa Brasil de Comunicação / Divulgação

O efeito da guerra no Oriente Médio apareceu na inflação e, nesta segunda-feira (20), chegou à expectativa de juro monitorada pelo relatório Focus, do Banco Central (BC). A maioria dos economistas ouvidos para a elaboração da pesquisa elevou sua previsão de Selic no final do ano de 12,5% para 13%.

Isso significa que o Comitê de Política Monetária (Copom) da autarquia federal deve cortar a taxa básica em 1,75 pontos percentuais somando as decisões das seis reuniões ainda previstas para 2026. Há pouco mais de um mês, com projeções apuradas antes da guerra, a expectativa do mercado estava em juro de 12% no final do ano.

Selic nas alturas por período maior do que o inicialmente esperado tende a afetar o crescimento da atividade econômica, do endividamento das famílias e das empresas. Isso deve ajudar a deixar os preços mais comportados, mas tem potencial de comprometer a saúde financeira do país, como alertou à coluna a diretora-presidente da Associação Open Finance, Ana Carla Abrão.

*Colaborou João Pedro Cecchini