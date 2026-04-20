Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Cenário incerto
Notícia

Mercado capitula a efeito da guerra e projeta juro maior no final do ano

Previsão de Selic subiu de 12,5% para 13%, e de inflação, para 4,8%

Marta Sfredo

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