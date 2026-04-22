Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito colateral
Notícia

Maior gestora de investimentos do mundo eleva sua fatia na Equatorial: e daí?

BlackRock eleva participação na empresa de energia para 10%, com foco na melhora da avaliação sobre seu endividamento, o que ajuda a ter condições de financiamento mais favoráveis

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