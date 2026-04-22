Maior gestora de investimentos do mundo eleva sua fatia na Equatorial: e daí?

Venda de área de transmissão reduziu dívida da Equatorial. Duda Fortes / Agencia RBS

A Equatorial, que comprou a área de distribuição da CEEE, informou nesta quarta-feira (22) que a BlackRock, considerada a maior gestora de investimentos do mundo, elevou sua fatia na empresa brasileira de energia para 10,005%. O comunicado faz parte da obrigação das companhias que têm ações negociadas em bolsa de avisar sobre as chamadas "mudanças de participação relevantes", acima de 5%.

Conforme o comunicado, "o objetivo (...) é estritamente de investimento", portanto não muda o controle ou a estrutura administrativa da Equatorial. Mas para responder a um provável comentário a esta nota, "e daí?". O que muda, especialmente do ponto de vista dos gaúchos, que se ressentiram da gestão da companhia em seus primeiros anos na atividade no Estado?

Em tese, uma fatia deste tamanho da BlackRock, que em 2025 alcançou US$ 12,5 trilhões de ativos sob sua gestão, representa uma chancela. A gestora é conhecida por ter critérios elevados na escolha dos investimentos. Embora tenha caído 13% entre o terceiro e o quarto trimestres do ano passado, o endividamento da Equatorial segue pesado: R$ 54,8 bilhões. Está no limite do patamar considerado saudável, de até 2,5 vezes o valor da geração de caixa da companhia, conforme balanço de 2025.

Boa parte dessa dívida surgiu do apetite da Equatorial por atuar em segmentos diferentes da distribuição, que marcou seu crescimento. Investiu até em saneamento. No ano passado, vendeu sua divisão de transmissão – espécie de "atacado" de energia elétrica – para uma empresa canadense por quase R$ 10 bilhões.

É preciso observar que o foco do aumento na participação não é capitalizar a empresa para aperfeiçoar a operação, mas melhorar avaliação de mercado sobre seu endividamento, que já foi superior ao considerado saudável. No entanto, a melhora prometida pela atual gestão parece ter avançado.

No final do ano passado, a Equatorial comunicou ter, enfim, ficado dentro do limite de horas sem luz exigido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Se a percepção de mercado melhorar, a companhia pode ter acesso a financiamento mais barato, porque o risco diminui. Mas em junho de 2024, a a atual gestão ainda pedia cinco anos para chegar ao patamar de qualidade que pretende alcançar no Estado. Faltariam três. Quem sabe a chancela da BlackRock possa acelerar esse cronograma.