Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reanálise
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Justiça derruba liminar que suspendia quatro prédios na Lagoa dos Quadros

Projeto prevê torres residenciais de 10 andares e totaliza 160 apartamentos

Marta Sfredo

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