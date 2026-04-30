Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Próximos passos
Notícia

Já com presidente da Petrobras no comando do conselho, Braskem deve mudar gestão em maio

Assembleia geral também definiu como um dos integrantes do conselho de administração Hélio Baptista Novaes, sócio-diretor da IG4, nova acionista da dona da maior parte do polo de Triunfo

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS