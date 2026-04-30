Já com presidente da Petrobras no comando do conselho, Braskem deve mudar gestão em maio

A assembleia geral ordinária de acionistas da Braskem confirmou na quarta-feira (29) a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no comando do conselho de administração da petroquímica, órgão que toma decisões estratégicas. A escolha de Magda evidencia o novo papel da Petrobras na gestão da petroquímica.
Mesmo que a mudança no controle da empresa ainda não tenha sido formalizada, a assembleia também definiu como um dos integrantes do conselho de administração Hélio Baptista Novaes, sócio-diretor da IG4 Capital, que comprou a fatia da Novonor (ex-Odebrecht).
A coluna apurou que é esperada para o final de maio a indicação de novos conselheiros, então formalmente indicados pela IG4, quando então deve assumir de fato a nova gestão da Braskem.
A venda da Braskem
A Braskem estava à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em recuperação judicial (RJ) depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do capital social e 47% das ordinárias. As ações da Braskem haviam sido dadas como garantia de pagamento da Novonor a seus bancos credores na RJ.
O primeiro ensaio, em 2019, foi uma tentativa de evitar a RJ da então Odebrecht, mas fracassou, por falta de transparência na avaliação dos passivos por danos na mineração de sal-gema em Maceió (AL). Não por acaso, o pedido veio 15 dias depois.
Ainda houve tentativas de venda à estatal de petróleo de Abu Dhabi, a Adnoc, e ao fundo Petroquímica Verde, do polêmico empresário Nelson Tanure – agora envolvido no escândalo Master –, que também não avançaram. Finalmente, o contrato foi assinado com a IG4.
A Braskem está em situação delicada, com alto endividamento, mercado em baixa e aumento da importação. No mais recente balanço da empresa, os auditores observaram que havia "incerteza significativa sobre a continuidade operacional" da petroquímica.