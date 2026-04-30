Já com presidente da Petrobras no comando do conselho, Braskem deve mudar gestão em maio

Braskem é dona da maior parte das unidades do polo de Triunfo. André Ávila / Agencia RBS

Mesmo que a mudança no controle da empresa ainda não tenha sido formalizada, a assembleia também definiu como um dos integrantes do conselho de administração Hélio Baptista Novaes, sócio-diretor da IG4 Capital, que comprou a fatia da Novonor (ex-Odebrecht).

A coluna apurou que é esperada para o final de maio a indicação de novos conselheiros, então formalmente indicados pela IG4, quando então deve assumir de fato a nova gestão da Braskem.

A venda da Braskem

A Braskem estava à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em recuperação judicial (RJ) depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do capital social e 47% das ordinárias. As ações da Braskem haviam sido dadas como garantia de pagamento da Novonor a seus bancos credores na RJ.

A Braskem está em situação delicada, com alto endividamento, mercado em baixa e aumento da importação. No mais recente balanço da empresa, os auditores observaram que havia "incerteza significativa sobre a continuidade operacional" da petroquímica.