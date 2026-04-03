Marta Sfredo

Mercado aquecido
Notícia

Intenção de compra de imóveis atinge maior nível desde 2024 em Porto Alegre

Pesquisa da Loft, realizada em parceria com a Offerwise, também aponta avanço no desejo de alugar

Anderson Aires

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