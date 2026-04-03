Intenção de compra de imóveis atinge maior nível desde 2024 em Porto Alegre

Aposta em melhora na condição financeira explica esse movimento Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O mercado imobiliário de Porto Alegre mostra sinais de aquecimento. A intenção de compra e de aluguel de imóveis apresentou alta no início de 2026 na Capital, segundo dados da quinta onda do Índice de Confiança Loft, realizado em parceria com a Offerwise.

O levantamento mais recente, realizado entre 19 de janeiro e 5 de fevereiro, aponta que 19% dos entrevistados pretendem comprar imóvel nos próximos seis meses. Esse é o maior patamar no indicador desde o início da série, em novembro de 2024. Na rodada anterior, esse percentual estava em 15%.

Já a intenção de aluguel entre os moradores de Porto Alegre passou de 4% para 6% no mesmo período.

A pesquisa também mostra que grupo que declarou não pretender comprar, alugar ou vender imóvel caiu de 71% para 68%.

Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, afirma que o aumento da intenção de compra e aluguel responde a um momento de melhora na percepção financeira das famílias. A apuração da Loft reforça essa análise. O percentual de entrevistados em Porto Alegre que acreditam que sua situação financeira estará melhor nos próximos seis meses subiu para 29%, ante 26% na rodada anterior.

— A decisão de comprar ou alugar imóvel depende muito da expectativa de renda futura. Quando cresce o grupo que acredita em melhora financeira e diminui o grupo pessimista, a tendência é de que mais pessoas se sintam confortáveis para tomar decisões de maior porte — destacou Takahashi.

A pesquisa, no modelo quantitativa online, é realizada no painel da Offerwise.

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