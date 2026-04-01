Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Notícia

Indústria química não vê desabastecimento por guerra no Irã, mas alerta para três insumos

Brasil importa 45% das resinas consumidas, mas pouco vem do Oriente Médio; setor também opera com alta ociosidade e pode suprir eventuais quedas nas compras internacionais

Marta Sfredo

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