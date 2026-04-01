Indústria química não vê desabastecimento por guerra no Irã, mas alerta para três insumos

Indústria petroquímica tem polo em Triunfo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com polo no Rio Grande do Sul, a indústria química não vê risco na interrupção do fornecimento de resinas termoplásticas, insumos essenciais para áreas tão variadas quanto montagem de veículos e produtos de limpeza, como consequência da guerra no Oriente Médio. O Brasil importa cerca de 45% das resinas consumidas aqui, mas a maioria vem de Estados Unidos e países da América do Sul, caso de Colômbia e Argentina.

Conforme a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), só 6% das compras brasileiras vêm da Arábia Saudita. E como o segmento opera no maior nível de ociosidade em 30 anos, com média de 41% em 2025, há capacidade local para atender possíveis quedas nas importações.

Por outro lado, alerta o executivo, há relatos de problemas no abastecimento de fertilizantes, enxofre e metanol, produto que serve para produzir biodiesel. Todo o metanol consumido no Brasil é importado, e boa parte vem do Oriente Médio, segundo Passos. Além da já temida quebra no suprimento de fertilizantes, eventual problemas no fornecimento de enxofre adiciona uma camada de pressão nesse mercado, especialmente para o cultivo de hortigranjeiros.

Elevações nos preços, diz o presidente-executivo da Abiquim, André Passos, não decorrem de desabastecimento, mas de pressão nos custos da indústria. Matéria-prima petroquímica básica, a nafta teve preço elevado por ser um derivado de petróleo.

— A nafta teve variação parecida com a do petróleo do tipo brent, que estava em US$ 60 e agora, em US$ 100. E cerca de 70% da nafta usada no Brasil é importada — avalia Passos.

*Colaborou João Pedro Cecchini