Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão
Notícia

Indústria de alimentos de Santa Cruz do Sul amplia distribuição para norte e noroeste do RS

Desde o início da operação, em novembro, foram conquistados 900 novos clientes, em 48 municípios, segundo a companhia 

Anderson Aires

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