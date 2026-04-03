Indústria de alimentos de Santa Cruz do Sul amplia distribuição para norte e noroeste do RS

Parceria entre as duas empresas reforça atuação na região. Mauricio Hofmann / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Com mais de 130 anos de história, a Excelsior Alimentos segue expandindo sua presença. A indústria, que nasceu em Santa Cruz do Sul, está ampliando a entrega de seus produtos no norte e no noroeste do Estado por meio de uma parceria com distribuidora Polina e Polina. Desde o início da operação, em novembro, foram conquistados 900 novos clientes, em 48 municípios, segundo a companhia.

Nessas regiões, a Polina e Polina chega a 57 municípios e atende a 1,8 mil clientes. A expectativa é de que o volume médio mensal de vendas da indústria para a região chegue a 30 toneladas ainda no primeiro semestre. Caso essa estimativa se confirme, representará um aumento de 30% ante a média mensal distribuída em 2025 na mesma área.

A estratégia da empresa prevê fortalecer a presença da Excelsior no interior do Estado, principalmente em mercados com grande potencial de consumo.

— A Excelsior nasceu no Rio Grande do Sul e construiu sua história dentro das casas dos gaúchos. Ampliar nossa presença no norte do Estado significa reforçar esse vínculo com quem valoriza qualidade, origem e confiança na hora de escolher os alimentos da família — afirma Luiz Motta, CEO da Excelsior Alimentos.

Além do espraiamento territorial e do reforço na capilaridade dos produtos, a iniciativa também busca aumentar a base de clientes e a presença da marca nos pontos de venda. Com isso, a Excelsior também fortalece o relacionamento com o pequeno varejista e as redes regionais, com entregas mais ágeis e mais regularidade no abastecimento.

Já para a Polina e Polina, a parceria reforça o mercado regional onde a distribuidora atua, porque une "duas empresas com forte ligação com o Estado e compromisso com qualidade e atendimento".

Próximos passos

Neste primeiro momento, a distribuição nas regiões inclui produtos das linhas de linguiças, salsichas, fatiados e congelados.

A Excelsior destaca que tem planos de avançar com uma expansão progressiva desse modelo para novas regiões, mas ainda não detalhou quais estão na mira. No entanto, reforça que a prioridade será voltada para pequenos varejos, cooperativas e redes regionais. Nesse processo, serão colocados na balança a viabilidade logística, potencial de mercado e retorno sobre investimento.