Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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IA gaúcha quer acabar com filas em rodoviárias

Empresa tem parceria com cerca de 25 terminais no Rio Grande do Sul, da pequena cidade de Pedro Osório à capital Porto Alegre

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