IA gaúcha quer acabar com filas em rodoviárias

Ferramenta quer automatizar venda na rodoviária de Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agência RBS

Depois da combinação entre Sexta-Feira Santa e Páscoa, abril terá mais um feriado, e outra vez viajantes vão se acumular nos guichês das rodoviárias para comprar passagens e aproveitar a folga. Uma empresa gaúcha, no entanto, quer acabar com as filas nos terminais usando inteligência artificial (IA).

Criada no final de 2024 por Sérgio Werner e Irajá Noble, a TeaserMe oferece sua tecnologia para rodoviárias e viações venderem bilhetes e atenderem passageiros de forma automática no WhatsApp. A companhia tem parceria com cerca de 25 terminais no Rio Grande do Sul, de Jaguarão a Torres, passando por Uruguaiana, Santa Maria e Porto Alegre, e cinco empresas de ônibus, como Unesul.

— A rodoviária de Porto Alegre, por exemplo, tinha uma central de atendimento muito grande, mas não completava a venda de passagem. Com a nossa IA, começamos a vender no WhatsApp, e a demanda está 89% automatizada. O suporte humano só é acionado de forma estratégica — diz Werner.

A tecnologia permite que todo o processo de compra de passagens, da escolha do destino ao pagamento, seja feito dentro do WhatsApp. A ferramenta também tem capacidade de interpretar textos, então o passageiro pode pedir para a IA vasculhar por bilhetes mais baratos, ou responder dúvidas práticas, como quantas malas podem ser levadas na viagem.

A TeaserMe teve faturamento de R$ 680 mil em 2025 e projeta quase triplicar seu resultado financeiro em 2026, chegando a R$ 1,9 milhão. A empresa também atende marcas de varejo, de lojas de roupa a vinícolas, mas cerca de 70% dos seus ganhos vêm do mercado de mobilidade. Segundo Werner, há pretensão de expandir a atuação para fora do Rio Grande do Sul em parcerias com empresas de bilhetagem presentes em transporte municipal via ônibus e metrô.

*Colaborou João Pedro Cecchini