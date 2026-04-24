Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

O preço da guerra
Análise

Governo que tem Zampolli como "conselheiro" ameaça levar mundo à recessão

Enquanto países cancelam voos e planejam racionamento de combustíveis, forças armadas dos EUA vivem uma quantidade de mudanças considerada incomum na história do país 

Marta Sfredo

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