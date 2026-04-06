Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Novas medidas
Análise

Governo agrega camadas de amortecimento do impacto da alta do petróleo

Mais iniciativas visam frear alta de preço de combustíveis e vencer resistência de grandes distribuidoras a programas de subvenção

Marta Sfredo

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