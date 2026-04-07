Gaúcho deixa diretoria da Petrobras em episódio visto como intervenção

Schlosser foi destituído depois de crítica de Lula a leilão. Armando Paiva / Agência Petrobras

Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter afirmado publicamente que cancelaria um leilão de gás de cozinha realizado na semana passada com até 118% de ágio (pagamento acima do definido como base da venda), o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, o gaúcho Claudio Schlosser, foi desligado do cargo. Em nota, a estatal informou o "encerramento antecipado" de seu mandato (leia a íntegra no final deste texto). Especialistas do setor associam os dois movimentos e apontam possível intervenção presidencial na estatal.

A decisão foi tomada em reunião de emergência do conselho de administração convocada para o final da tarde de segunda-feira (6). Schlosser será substituído por Angélica Laureano, que era diretora executiva de Transição Energética e Sustentabilidade. Esse cargo, por sua vez, será acumulado de forma interina pelo diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França.

Houve outras reviravoltas no comando da Petrobras. O governo havia indicado Guilherme Mello – antes cotado para uma diretoria do Banco Central – para a presidência do conselho de administração. O anterior, Bruno Moretti, assumiu o Ministério do Planejamento com a saída de Simone Tebet para se candidatar. Na mesma reunião, a estatal designou o conselheiro Marcelo Weick Pogliese para o cargo até a assembleia-geral do dia 16. Em paralelo, Mello foi indicado como secretário-executivo do Planejamento.

Schlosser havia sido indicado para o cargo por Jean Paul Prates, antecessor da atual presidente da Petrobras, Magda Chambriard. É engenheiro químico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis. Começou a trabalhar na Petrobras em 1987 e foi vice-presidente da Petrobras America, além de gerente executivo de Refino, Petroquímica e Fertilizantes da Petrobras, comandando todas as unidades de produção da estatal.

Conforme relatos de participantes – o conselho de administração tem integrantes independentes, Magda teria afirmado, durante a reunião, que não tinha conhecimento da realização do leilão.

A íntegra da nota

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2026 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada hoje (6/4), aprovou o encerramento antecipado do mandato do Diretor Executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Claudio Romeo Schlosser, com vigência imediata.

O Conselho também aprovou a nomeação de Angélica Laureano para a posição de Diretora Executiva de Logística, Comercialização e Mercados, a partir de 7 de abril de 2026, com mandado unificado até abril de 2027.

O Diretor Executivo de Processos Industriais e Produtos, William França, passa a exercer, de forma temporária, cumulativa e sem prejuízo de suas demais funções, as atividades de Diretor Executivo de Transição Energética e Sustentabilidade, posição até então ocupada por Angélica.