Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Dança de cadeiras
Análise

Gaúcho deixa diretoria da Petrobras em episódio visto como intervenção

Saída de Schlosser é associada à realização de leilão de gás de cozinha com ágio de até 118%; há outras mudanças no comando da estatal

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