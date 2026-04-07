Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Novas medidas
Análise

Gasto para amortecer impacto da crise do petróleo passa de R$ 30 bi

Quase um terço do pacote, cerca de R$ 8,5 bilhões, será usado para conter reajustes em passagens aéreas, a parte mais questionada das iniciativas

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