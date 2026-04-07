Gasto para amortecer impacto da crise do petróleo passa de R$ 30 bi

Durigan listou algumas das receitas que vão subir com o barril. Washington Costa / Ministério da Fazenda / Divulgação

Ao aumentar a camada de amortecimento do impacto da alta do petróleo nos preços no Brasil, o governo Lula já acumula previsão de gasto ao redor de R$ 31 bilhões. Quase um terço desse total, cerca de R$ 8,5 bilhões, serão destinados a uma finalidade muito questionada mesmo por economistas que consideram defensável filtrar parte do efeito da guerra: frear o aumento de preços das passagens aéreas.

O setor, por sua vez, pondera que as companhias de aviação que operam no Brasil não receberam ajuda durante a pandemia, como ocorreu em vários outros países, o que faz com que, até hoje, enfrentem problemas financeiros. Ao explicar de onde virão os recursos para bancar o pacote anunciado em fatias, das quais a mais robusta foi anunciada na segunda-feira (6), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, detalhou:

— Há uma série de receitas extraordinárias que vamos ter neste ano em razão do próprio aumento do preço do petróleo. A União é dona de petróleo e faz leilão. A própria União, ao leiloar e vender óleo, vai arrecadar uma quantia maior. Empresas que fazem venda do óleo, seja dentro do Brasil, seja fora, têm faturamento maior, portanto lucro maior, pagam mais Imposto de Renda e CSLL. E o imposto de exportação que colocamos na primeira geração de medidas, que previu uma alíquota de 12%, pelo menos enquanto a gente tiver com preço do petróleo descalibrado, além de desestimular a venda, faz com que a gente também tenha um aumento de renda no país.

Deste o início do ano, o petróleo acumula alta de 80,6% com o preço da manhã desta terça-feira (7). Baseado no cálculo do economista do Itaú Unibanco Pedro Schneider publicado pela coluna, se a cada 10% de alta no preço o aumento da arrecadação seria de R$ 26 bilhões ao ano, um aumento de 80% que se prolongasse por 12 meses renderia R$ 208 bilhões. Como havia afirmado o ex-diretor-geral da ANP David Zylbersztajn, poderia acabar com o déficit público do Brasil.

Esse comportamento permite toda uma releitura do orçamento de 2026, mas especialistas em contas públicas ponderam que o alívio deveria ser focalizado, ou seja, feito apenas com foco em quem realmente precisa disso. Desde a greve de caminhoneiros de 2018, um "vale" que compensasse pelos efeitos da alta é defendido por economistas como uma opção mais eficiente. O problema, como a coluna também já observou, é que as crises de petróleo colhem o Brasil sempre em anos eleitorais, o que desestimula a adoção de medidas racionais e incentiva as benesses generalizadas.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo