Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A origem do problema
Análise

Galípolo isenta Campos Neto de suspeita: ex-presidente do BC deveria falar sobre Master

Presidente do BC disse não haver auditoria ou sindicância com foco no antecessor. Como regulador máximo da época em que Vorcaro criou um banco, deveria ajudar a fechar eventuais brechas

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