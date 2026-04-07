"Fim de uma civilização" e "privar de petróleo por anos": troca de ameaças tensiona mercado

Presidente dos EUA fez ameaça mais grave até agora no conflito. ALEX BRANDON / POOL

No dia em que termina, às 21h do Brasil, o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz, as ameaças dos dois lados subiram de tom. E muito. Trump, em uma publicação na sua rede Truth Social, afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite", ou não, se "algo revolucionário e maravilhoso" acontecer (veja a íntegra do texto abaixo).

Antes, a Guarda Revolucionária do Irã havia dado um aviso: se houver ataque a suas infraestruturas energéticas, pode "privar os Estados Unidos e seus aliados do petróleo e do gás da região por anos". Em comunicado apresentado na TV estatal iraniana, os militares que respondem de fato pelo poder no país afirmaram ter demostrado "até agora uma grande contenção com um espírito de boa vizinhança, mas essas reservas ficam, a partir de agora, levantadas".

O "espírito de boa vizinhança" atacou, nesta terça-feira (7), um complexo petroquímico na Arábia Saudita. A cotação do petróleo chegou perto dos US$ 112, chegou a cair abaixo de US$ 110 por volta de 7h30min no Brasil, mas agora volta a subir pela tensão criada pela troca de ameaças e está perto do fechamento do dia anterior, em US$ 110,56. Os futuros das bolsas nos EUA têm quedas moderadas, ao redor de 0,5%. No Brasil, o dólar abriu com leve oscilação para cima, na escala de 0,1%.

A íntegra da mensagem de Trump

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, agora que temos uma Mudança de Regime Completa e Total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE? Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã!"

Leia mais na coluna de Marta Sfredo