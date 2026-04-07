Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Subida no tom
Análise

"Fim de uma civilização" e "privar de petróleo por anos": troca de ameaças tensiona mercado

Trump exige reabertura do Estreito de Ormuz até as 21h desta terça-feira (7), Irã faz alerta e apreensão leva preço do barril para US$ 110,56

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