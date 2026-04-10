Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Em meio à incerteza
Notícia

Faltou pouco mais de um centavo para o dólar fechar abaixo de R$ 5

Mesmo com dúvidas sobre a possibilidade possibilidade de um cessar-fogo efetivo e duradouro no Irã, desta vez a cautela não prevaleceu diante de um final de semana incerto

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS