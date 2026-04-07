Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Vantagem conjuntural
Notícia

Exportações de petróleo do Brasil crescem 70,4% no primeiro mês da guerra

Brasil ganhou mercado durante crise de oferta global e vendeu US$ 4,8 bilhões em óleos brutos no mês passado

João Pedro Cecchini*

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