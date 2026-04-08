Executivo da CPMC diz que não quer "jeitinho" para investimento de R$ 27 bilhões no RS

Diretor-geral de celulose da CMPC no Brasil, Antônio Lacerda, falou no almoço de abertura do Fórum da Liberdade. Fabiano Panizzi / Divulgação

— Não queremos atalho, nem jeitinho.

Segundo Lacerda, quando ocorre algo desse tipo, os efeitos não impactam apenas um projeto, mas todo o RS.

— O que está em jogo agora não é apenas um investimento. É a capacidade de o Estado crescer com sustentabilidade.

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O executivo afirmou que o Projeto Natureza vai gerar 5 mil empregos com compromisso social e ambiental e tem como princípio cumprir regras respeitar a legislação.

— Projetos dessa magnitude não pedem exceções. É preciso garantir as regras que sejam aplicadas com equilíbrio, sem ideologia e sem politicagem.

Lacerda concluiu dizendo não lembrar da última vez que precisou ler discurso, mas o fez para que suas palavras não fossem mal interpretadas. Mas afirmou que tomou essa decisão com "tristeza e indignação".