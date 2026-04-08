Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Executivo da CPMC diz que não quer "jeitinho" para investimento de R$ 27 bilhões no RS

Antônio Lacerda afirma que está em jogo não só o projeto, mas a capacidade de o Estado crescer com sustentabilidade

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