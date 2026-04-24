Erros e acertos do novo mecanismo para aliviar a alta dos combustíveis

Receitas da exploração de petróleo poderiam ajudar a suavizar impacto da crise do petróleo. Petrobrás / Divulgação

No país que ainda tem dificuldade de entender sua nova situação frente à crise do petróleo – com projeção de aumento de arrecadação de até R$ 74 bilhões – qualquer decisão sobre o uso excepcional dessa receita precisa ser muito bem detalhada. Foi o que faltou na quinta-feira (23), quando foi anunciado o mecanismo que permite novas reduções nos impostos sobre combustíveis.

O primeiro sinal do governo foi de que viria "apenas" – não no sentido de ser inofensiva, mas de estar restrita – redução das alíquotas de PIS/Cofins da gasolina. Na apresentação oficial, o que veio foi um projeto de lei complementar – portanto precisa da aprovação do Congresso – para permitir que eventuais renúncias de receitas na venda de combustíveis sejam compensadas pelo aumento extraordinário de arrecadação da União gerado pelo choque do petróleo.

A formulação tem sentido: se o país é beneficiado com receita extra durante uma severa crise, pode usar ao menos parte desses recursos para suavizar o impacto na sua economia. É claro que o melhor caminho seria o desenhado pela Noruega, que criou um fundo soberano com recursos da exploração de petróleo, mas como a coluna já ouviu de quem pensou no papel da Petrobras, "o Brasil não é a Noruega".

No mercado, que encerrava as operações enquanto o governo acertava a comunicação, leu a iniciativa como "jeitinho" para driblar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A regra que especialistas em contas públicas já consideram insuficiente para sanar o crônico desequilíbrio fiscal do país determina exatamente que renúncia de receita precisa vir acompanhada de compensação.

Um "detalhe" ajudou a azedar a avaliação da iniciativa. Aprovado o projeto de lei complementar, reduções de tributos seriam definidas por decreto presidencial. A justificativa foi de que seria mais rápido, mas com eleições em seis meses e retrospecto negativo do governo na gestão das contas públicas, gerou suspeitas. É triste a sina do Brasil de que crises do petróleo ocorram sempre em anos eleitorais.

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