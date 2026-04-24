Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ruído no formato
Análise

Erros e acertos do novo mecanismo para aliviar a alta dos combustíveis

Projeto prevê compensar renúncia fiscal nos combustíveis com receita extra do petróleo, mas ano eleitoral e retrospecto negativo na gestão fiscal azedaram avaliação

Marta Sfredo

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