Enquanto Brasil discute 6x1, dona do ChatGPT defende testes com 4x3

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Rumo à superinteligência"
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