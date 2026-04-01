Empresa gaúcha recebe R$ 20 milhões de investidor do Shark Tank

Sede da BeneMed fica em Porto Alegre, com 80 funcionários. BeneMed / Divulgação

Fundado por José Carlos Semenzato, empresário e participante do reality show Shark Tank Brasil, o grupo SMZTO vai investir R$ 20 milhões na BeneMed, empresa gaúcha que presta serviços digitais para facilitar acesso à saúde.

A BeneMed tem cerca de 2 milhões de clientes no país, dos quais 130 mil no Rio Grande do Sul, e em torno de 20 mil clínicas e laboratórios parceiros, e em que assinantes ganham desconto. Com mensalidades a partir de R$ 64,90, a plataforma ajuda a conectar pacientes a serviços básicos de saúde com tecnologia de geolocalização. Desde 2019, oferece opções de consultas, exames, telemedicina, apoio psicológico, odontologia e orientação em saúde.

O aporte de R$ 20 milhões será repassado à empresa ao longo dos próximos três anos, enquanto o grupo SMZTO vai se tornar sócio minoritário com participação significativa da empresa gaúcha. O recurso será usado pela BeneMed para se expandir no modelo de microfranquias, que permite operação simplificada sem necessidade de estrutura física. Cabe ao franqueado atuar como um agente comercial.

— Com toda a experiência do grupo SMZTO, chegamos à conclusão que o melhor modelo seria de microfranquias, que permite investimento baixo para o franqueado e breakeven (ponto de equilíbrio financeiro, quando a empresa não gera lucro nem prejuízo) bastante rápido, entre o sexto e o sétimo meses — diz o CEO da BeneMed, Sergio Machado.

O grupo SMZTO é especializado no mercado de franquias. Investe em 16 marcas, como Petlove e Oakberry. No último ano, as empresas do conjunto empresarial movimentaram cerca de R$ 10 bilhões em faturamento.

*Colaborou João Pedro Cecchini