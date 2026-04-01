Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
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Empresa gaúcha recebe R$ 20 milhões de investidor do Shark Tank

Aporte será realizado em três anos para ampliar atuação da companhia em microfranquias

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