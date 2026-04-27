Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Empresa gaúcha investe R$ 214,4 milhões na compra de suas próprias ações

Depois da safra de recordes na bolsa, indústria de Caxias do Sul confirma operação para retirar seus títulos do mercado

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