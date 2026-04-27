Empresa gaúcha investe R$ 214,4 milhões na compra de suas próprias ações

Pettenati tem fábrica de tecidos em Caxias do Sul. Pettenati / Divulgação

A indústria têxtil de Caxias do Sul Pettenati afirmou nesta segunda-feira (27) ter atingido quórum necessário para mudar seu registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM, a "xerife" do mercado de capitais) e deixar de vender ações na bolsa de valores (B3). Em leilão realizado na última sexta-feira (24), recomprou, com a sua controladora Gladium, 24,2 milhões de títulos, ao valor de R$ 214,4 milhões.

A liquidação da oferta pública de aquisição de ações vai ocorrer nesta terça-feira (28). Permanecem em circulação 5,9 milhões de ações, que representam 12,37% do capital social da companhia.

À coluna, o CEO da Pettenati, Otávio Ricardo Pettenati, argumentou que um dos motivos para a empresa interromper a venda de títulos de propriedade foi garantir "controle e flexibilidade maiores sobre o conselho e tomadas de decisão". Isso, segundo o executivo, deve ajudar a diminuir custos. A safra de recordes na bolsa brasileira causada por avalanche de dólares de investidores estrangeiros – ao menos até semanas atrás – não afetou os planos da indústria.

Após a recompra, a empresa ainda poderá oferecer títulos de sua própria dívida ao mercado, como debêntures. Investidores que preferiram não vender as suas ações da Pettenati no leilão vão ter de decidir até o próximo dia 24 se vão repassá-las para companhia ou mantê-las. Caso optem pela segunda opção, não vão poder negociá-las na bolsa.

Registrada em 1981 como companhia aberta, a Pettenati tem duas unidades industriais em Caxias do Sul e uma em El Salvador, totalizando cerca de 2,2 mil funcionários. A produção atual da empresa está voltada para tecidos acabados e confecções.

*Colaborou João Pedro Cecchini