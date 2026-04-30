Empresa do RS projeta vender mais para UE com acordo e reconhece exigências ambientais

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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