Empresa do RS projeta vender mais para UE com acordo e reconhece exigências ambientais

Com cerca de 500 funcionários, Multimóveis tem fábrica em Bento Gonçalves. Multimóveis / Divulgação

Ainda que tenha boa parte de sua produção voltada ao mercado nacional, a fabricante de móveis Multimóveis, de Bento Gonçalves, projeta aumentar em 30% as suas vendas para a União Europeia (UE) neste ano a partir do acordo com o Mercosul, que entra em vigor nesta sexta-feira (1º). Hoje, a empresa envia 25% das suas exportações para países do bloco europeu, como Portugal e Espanha.

Apesar da expectativa com o pacto comercial, Leandra Piccini, gerente de exportações da companhia, reconhece que há obrigações regulatórias em solo europeu que podem anular parte do efeito da eliminação de imposto.

— O acordo Mercosul-UE amplia o acesso a mercados e a competitividade, mas exige que as empresas sigam regras de sustentabilidade. É preciso ter certificações ambientais em qualquer nível, mesmo em produtos mais simples — diz Leandra.

Para exportar para a UE, exemplifica a gerente, a Multimóveis tem de fiscalizar a origem da madeira processada aplicada na fabricação de seus móveis e garantir a rastreabilidade de todo o processo. Também há regulamentações relacionadas ao uso de insumos biodegradáveis.

No ano passado, diplomatas de 11 países da UE visitaram a empresa, em encontro organizado por entidades das indústrias, para observar se o Rio Grande do Sul tem capacidade de atender às demandas europeias.

— Viram que somos um Estado preparado, com tecnologia, indústria forte e condições de se adequar às exigências do mercado europeu, gradualmente — lembra Leandra.

O bloco compra só 2,8% do total das exportações das moveleiras gaúchas (US$ 256,5 milhões em 2025) o que também faz a embaixadora da UE no Brasil, Marian Schuegraf, afirmar que o setor tem grande potencial de aumentar suas vendas a partir do acordo com Mercosul.

Segundo a gerente da Multimóveis, alguns dos produtos embarcados pela empresa para a UE terão isenção imediata de taxa de importação. Em outros casos, a redução de tarifas será progressiva, ao longo de 10 anos. Conforme a Associação das Indústrias de Móveis do Estado (Movergs), o imposto está entre 2% e 6%.

Com cerca de 500 funcionários, a Multimóveis tem fábrica em Bento Gonçalves. Especializada em produtos de linha média, a companhia não teme possível aumento de competição no mercado interno por conta do acordo Mercosul-UE. Leandra afirma que as moveleiras europeias disputam o segmento mais sofisticado, no qual a Multimóveis não opera.

*Colaborou João Pedro Cecchini