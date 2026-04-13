Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito esperado
Notícia

Em meio à guerra, mercado prevê pela primeira vez inflação acima do teto em 2026

Pela primeira vez neste ano, expectativa mais frequente para o IPCA neste ano supera 4,5%

Marta Sfredo

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