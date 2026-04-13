Em meio à guerra, mercado prevê pela primeira vez inflação acima do teto em 2026

Efeito da alta do petróleo aparece nos preços dos combustíveis e outros produtos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Em meio a incertezas causadas pela guerra no Oriente Médio, a maioria dos economistas ouvidos para a elaboração do relatório Focus publicado nesta segunda-feira (13) pela Banco Central (BC) elevou sua expectativa de inflação de 4,36% para 4,71%. Pela primeira vez neste ano, a estimativa de mercado estourou o teto da meta estipulado para 2026, de 4,5%.

Em março, a alta do petróleo no mercado internacional como consequência do fechamento do Estreito de Ormuz ajudou a empurrar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado para 0,88%, ante previsão de mercado de 0,77%. No acumulado de 12 meses, a inflação oficial ficou em 4,14%.

O efeito da alta do petróleo aparece nos preços não só dos combustíveis, mas também em produtos que vão de roupas a maquiagem, como a coluna relatou. No câmbio, o impacto é diferente: como o Brasil é exportador líquido de petróleo, ativos nacionais, como o real, tendem a se beneficiar do valor do barril nas alturas. Esse é um dos motivos pelos quais a projeção para o dólar no Focus recuou de R$ 5,40 para R$ 5,37 no fim deste ano.

O aumento na previsão de inflação, no entanto, não afetou a expectativa de juro no relatório. A estimativa da maioria dos economistas para a Selic no fim de 2026 continuou em 12,5% pela terceira semana seguida. Há um mês, era de 12,25%.

*Colaborou João Pedro Cecchini