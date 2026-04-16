Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Em dia volátil, dólar fica abaixo de R$ 5, petróleo vai a US$ 98 e bolsa cai

Moeda americana chegou a avançar para R$ 5,01 durante a quinta-feira, mas a alta murchou

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