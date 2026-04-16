Em dia volátil, dólar fica abaixo de R$ 5, petróleo vai a US$ 98 e bolsa cai

Moeda americana encostou em R$ 5,01 no final desta manhã. Marcos Santos / USP Imagens

Depois de subir a R$ 5,01 durante esta quinta-feira (16), o dólar desacelerou a alta e fechou com quase invisível oscilação positiva de 0,02%, para R$ 4,993. O principal índice da bolsa de valores (B3), o Ibovespa, caiu 0,46%, para 196,8 mil pontos. Após bater o recorde real, ajustado pela inflação, na sessão da última terça-feira (14), o indicador perdeu força e registrou duas quedas seguidas.

O presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão "muito perto de um acordo com o Irã". O mercado, no entanto, não se convenceu de que uma eventual resolução da guerra vai aliviar de forma rápida as tensões no Estreito de Ormuz, e o petróleo voltou a se aproximar de US$ 100. Às 17h, o barril do tipo brent, referência internacional, subia 3,4%, para US$ 98,16.

No mercado doméstico, operadores citam possível ajuste nos preços. Quando um ativo acumula bom desempenho, os investidores aproveitam para embolsar ganhos. Isso é esperado nesse momento em que o real opera entre as moedas mais valorizadas no mundo no último mês e a bolsa empilha recordes.

*Colaborou João Pedro Cecchini